Rusland slaat opnieuw “infiltratie van Oekraïense saboteurs” af

“De grensbewaking van de Russische federale veiligheidsdienst in de regio Brjansk heeft een poging verijdeld van een 20-koppige Oekraïense verkennings- en sabotagegroep om Russisch grondgebied binnen te dringen in de buurt van het dorp Sloetsjovsk. Eenheden van de Russische strijdkrachten, evenals de grenswacht, openden het vuur op de vijand”, schrijft gouverneur Alexander Bogomaz op Telegram.

Russische autoriteiten hebben de afgelopen weken verschillende pogingen tot inval gemeld van “saboteurs” uit Oekraïne in de grensregio’s, die ook regelmatig het doelwit zijn van artilleriebombardementen of drone-aanvallen. Woensdag maakte de Russische veiligheidsdienst FSB al bekend dat ze een Oekraïense piloot hadden gearresteerd wiens vliegtuigje was neergestort bij een dorp in de regio.

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn veiligheidstroepen opgedragen om “alles te doen wat in hun macht ligt om de veiligheid van de bevolking te waarborgen”, zowel in Rusland als in de bezette Oekraïense gebieden, waar de afgelopen maanden verschillende pro-Russische verantwoordelijken zijn gedood.

Oekraïne ontkent

Oekraïne ontkent de “sabotage”-operaties op Russisch grondgebied. Zo betwist het onder meer elke band met de aanslag die afgelopen najaar de Krimbrug beschadigde. Begin maart woonden honderden mensen echter in Kiev de begrafenis van strijders van een bataljon van vrijwilligers die tijdens een “sabotagemissie” in Rusland werden gedood bij.