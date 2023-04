Onze tv-tips: een jonge Angela, meesterwerk van Tarantino en de geheime dienst

Van God Los

NPO3, vr, 22.25u

Een van de bekendste Nederlandse films van aan het begin van deze eeuw. Met Flikken Maastricht-actrice Angela Schijf in een hoofdrol. De film gaat over twee jonge mannen die betrokken raken bij een roofoverval en in paniek het slachtoffer vermoorden. Hierdoor raken ze nog dieper in de misdaad verzeild en worden ze huurmoordenaars voor een topcrimineel Osman.

The Hateful Eight

Play6, vr, 20.35u

Een van de meesterwerken van regisseur Quentin Tarantino. Deze western speelt zich kort na de Amerikaanse burgeroorlog af. Premiejager John is met de voortvluchtige Daisy op weg naar Red Rock om haar voor het gerecht te slepen. Vanwege een sneeuwstorm worden ze gedwongen te schuilen in Minnie’s Haberdashery. Tarantino is een meester in scènes uitsmeren, terwijl ze toch interessant blijven.

Official Secrets

Canvas, vr, 21.10u

Katharine Gun werkt bij de Britse geheime dienst. Het is 2003 en in de Britse media is er aandacht voor de Amerikaanse aanval op Irak. Wanneer ze een geheime mail ontvangt waarin de Amerikaanse veiligheidsdienst oproept diplomaten uit bepaalde VN-lidstaten af te luisteren, ruikt ze onraad. Een bloedstollende thriller met Keira Knightley, die gebaseerd is op ware feiten. (tove)