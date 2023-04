Steve De Ridder definitief van STVV naar Deinze

Steve De Ridder trekt definitief naar KMSK Deinze. De ervaren middenvelder was dit seizoen al op huurbasis aan de slag voor de club uit 1B, maar omdat zijn contract bij STVV weldra afloopt, kon hij een definitieve overeenkomst tekenen bij de Oost-Vlaamse club.

De Ridder speelde in totaal drie seizoenen voor STVV. Daarin kwam de 36-jarige Gentenaar 52 keer in actie. Momenteel speelt de strijdvaardige middenvelder degradatie-play-offs met Deinze in 1B. Gisteren raakte ook al bekend dat Kenny Steppe de deur op Stayen definitief achter zich dicht trekt.