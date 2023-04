Oeps, menselijk foutje! Uitslag Scheldeprijs aangepast na overduidelijke fotofinish: Caleb Ewan wint deze keer een plekje

Neen, het was niet het resultaat waar Caleb Ewan (28) in de Scheldeprijs op hoopte. Maar dat de Australiër van Lotto-Dstny dan ook nog eens een plaats te ver in de uitslag werd gezet, vonden ze er bij Lotto-Dstny dan toch weer over. Intussen is gerechtigheid geschied en mag Ewan officieel zijn zevende plaats claimen.

LEES OOK. VIDEO. Onze man ging na het debacle in de GP Monseré op zoek naar de oorsprong van de finishfoto: “Dat renners nu gekleurde truitjes hebben, helpt ons enorm”

In de eerste vrijgegeven officiële uitslag stond de Australiër nochtans pas als achtste aangeduid. Wie de foto bekijkt, ziet echter dat er niet eens discussie kan zijn. Winnaar Philipsen en Welsford zijn buiten beeld. Cavendish, Groenewegen, Thijssen en Theuns finishen duidelijk voor Ewan, maar in de ‘strijd’ om de zevende plaats neemt hij duidelijk de maat van Max Walscheid. Zevende dus, en niet achtste zoals aanvankelijk gemeld.

“Vannacht (donderdag, red.) om half twee stak er al een mail in mijn mailbox”, aldus Freddy Van Steen, namens Cycling Belgium verantwoordelijk voor het opmaken van de uitslag. “Om zeven uur vanochtend heb ik de foto opgevraagd bij Chronorace, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de fotofinish. Het werd al snel duidelijk dat er geen enkele twijfel kon bestaan. Ewan finishte duidelijk voor Walscheid.”

Caleb Ewan tijdens de Scheldeprijs afgelopen woensdag. — © Getty Images

Transponder

Het is Chronorace dat de uitslag opmaakt en doorgeeft aan Cycling Belgium. Zij spelen de officiële uitslag door aan de Internationale Wielerunie UCI. “En de correctie volgt dezelfde weg”, aldus Van Steen. “Vanochtend (donderdag, red.) al heb ik de Ierse juryvoorzitter gecontacteerd en hem het geval voorgelegd. Hij heeft de aanpassing aanvaard zodat die al vrij snel officieel was. Het misverstand is dus terug te brengen tot een menselijke fout.”

Blijft de vraag: waarvoor dienen de transponders dan? Registreren die niet de volgorde waarin de renners over de finish komen? “Dat doen die inderdaad”, aldus Van Steen. “Ik ga er dus vanuit dat Walscheid en/of Ewan geen transponder op hun fiets hadden staan, bijvoorbeeld ten gevolge van een fietswissel.”

GP Monseré

Het huwelijk tussen Caleb Ewan en de Belgische officials staat met dit voorval nog maar eens onder druk. De Australiër dacht al dat hij de GP Monseré won in een spurtduel met Gerben Thijssen. Tot de Limburger van Intermarché-Circus-Wanty even later tot winnaar werd uitgeroepen op basis van een wel heel erg wazige fotofinish. Lotto-Dstny diende een officiële klacht in, sindsdien werd niets meer vernomen. “Op basis van de fotofinish is Thijssen tot winnaar uitgeroepen en daar is bij ons weten geen verandering in gekomen”, besluit Van Steen.

LEES OOK. Nieuwe beelden doen discussie over fotofinish in GP Monseré weer oplaaien: “UCI, kunnen jullie mij dit uitleggen?”

LEES OOK. Klucht in GP Monseré! Caleb Ewan heeft flashinterview al achter de rug, maar het is Gerben Thijssen die wint na fotofinish: “Had ik maar wat langere armen”