Zanger Liam Payne zou boyband One Direction weer bij elkaar willen brengen, omdat het niet zo goed gaat met zijn solocarrière. Dat zegt een bron dichtbij de zanger tegen tijdschrift OK!. De populaire boyband ging in 2016 uit elkaar.

Volgens de bron zou Payne graag op een nieuwe tournee met de band willen. “Zijn solocarrière is niet zo succesvol geweest als hij hoopte”, zegt de bron. “Liam ziet het contrast met het succes van Harry Styles en zou graag ook zoveel roem willen hebben. Hij denkt dat een reünie van One Direction de enige manier is om dit te bereiken.”

In maart is Payne al gespot met zanger Louis Tomlinson bij de première van de documentaire All Of Those Voices, die gaat over de muzikale carrière van Tomlinson. Kort erna uitte Payne zijn bewondering voor de zanger: “Mijn nek doet pijn van hoe veel ik naar jou opkijk. Je was al mijn vriend en broer, maar door jouw wereld te zien, groeit mijn respect voor jou alleen maar.” Hij schreef ook dat hij hoopte dat de bandleden weer samen konden komen. De post is later verwijderd.

Op Instagram feliciteerde Payne Styles in februari met zijn Grammy's en sprak met lof over hem om zo hun vriendschap weer op te pakken. Volgens de bron zoekt hij ook contact met voormalig lid Niall Horan, maar niet met Zayn Malik, die One Direction al in 2015 verliet, omdat de zanger bang zou zijn dat de relatie met hem niet meer te repareren is.

Kritiek om podcast

Vorig jaar leek Payne nog een andere mening over de leden van de boyband te hebben. In de podcast van bokser Logan Paul zei hij dat er veel redenen waren waarom hij Malik niet mocht. Ook zei Payne dat hij en Tomlinson een hekel aan elkaar hadden. Fans reageerden boos op sociale media op deze opmerkingen. De zanger zou volgens de bron veel spijt hebben. “Hij dacht niet dat hij zoveel kritiek zou krijgen. Hij weet nu dat hij niet over One Direction had moeten praten.”

One Direction werd in 2010 gecreëerd bij de Britse versie van de X-factor. De jury vond de leden apart van elkaar niet goed genoeg, maar coach Simon Cowell wilde ze wel als boyband zien. Ze eindigden als derde. Hun eerste single What Makes You Beautiful werd een wereldwijde hit. In 2016 lastte de groep een pauze in om te focussen op de solocarrières van de leden, maar dit zou niet het definitieve einde van One Direction betekenen. De boyband is echter nog niet terug bij elkaar gekomen.