Vincent Kompany en Burnley kunnen vrijdag al zeker zijn van promotie naar Premier League: “We hadden nooit gedacht dit nu al te kunnen bereiken”

Burnley, met elf punten voorsprong afgetekend aan de leiding in de Championship, neemt het vrijdagavond (om 21 uur Belgische tijd) op tegen Middlesbrough, de derde in de stand. Als The Clarets die confrontatie winnen, kúnnen ze al zeker zijn van promotie. Voorwaarde is wel dat Luton enkele uren eerder (13.30 uur) niet weet te winnen van Millwall. Als Burnley vrijdag nog niet zeker is van promotie, wacht er maandag in de topper tegen Sheffield United, het nummer twee in de rangschikking, al een nieuwe kans.

“De spelers moeten denken aan de match, en niet aan alles wat erbij komt kijken”, aldus Vincent Kompany. — © PA

“Of het morgen al zal gebeuren valt niet te voorspellen”, sprak Kompany op zijn persconferentie van donderdag. “Ik hoop vooral dat onze komende wedstrijden het verhaal van ons seizoen weerspiegelen. De spelers moeten denken aan de match, en niet aan alles wat erbij komt kijken. Het doel van de staf is vooral om onze wedstrijden te winnen, daarop hebben we ons dan ook voorbereid als op elke andere match. Die ingesteldheid is belangrijk.”

“Plan voor jaren ontwikkeld”

Kompany had naar eigen zeggen nooit gedacht dat hij zo snel zou kunnen terugkeren naar de Premier League. “Toen we hier afgelopen zomer begonnen, hadden we nooit gedacht nu al mee te doen voor promotie. We hadden een plan ontwikkeld voor jaren, de komende wedstrijden zullen bepalen of het nu al werkelijkheid wordt. Ik zou liegen als we zeggen dat we hier nu al op gehoopt hadden. Het is gewoon gebeurd. (lacht) Middlesbrough en Sheffield zijn bij de beste teams in de competitie. Zoveel verschil zit er niet tussen hen en ons. Ik wil me nu eerste op die matchen focussen. Daarna zullen we genoeg tijd hebben om terug te blikken.”