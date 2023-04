Hoe zou het nog zijn met Ivan Leko? Drie jaar geleden won de 45-jarige Kroaat als trainer van Antwerp de Beker van België. Een halfjaar later verliet hij na een straffe Europese campagne (Tottenham!) de Great Old voor een lucratief avontuur in China. Intussen is Leko aan de slag bij zijn eerste grote liefde: Hajduk Split. “Hier is het voor mij allemaal begonnen.”