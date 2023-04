De Sint-Truidense Trudo Boks Club viert zaterdag feest want hun Boksgala is al aan de 100ste editie toe. De hoofdkamp op dit jubileum is het duel tussen Xavier Kolhen en Schaib El Sialiti, maar de meeste aandacht van het thuispubliek gaat ongetwijfeld naar Riemstenaar Michiel Partoens. “Ik ben klaar om te knallen”, belooft de leerkracht L.O.