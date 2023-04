Geparkeerde auto op helling begint plots te rollen en duwt bestuurder het water in

Een bewakingscamera heeft donderdag kunnen vastleggen hoe een man in China per ongeluk in het water belandde. De man stond een praatje te maken met twee andere mensen toen hij door een rollende wagen het water werd ingeduwd. Gelukkig kon hij zichzelf al snel in veiligheid brengen. Hoe het incident precies is kunnen gebeuren, wordt momenteel onderzocht door de lokale politie.