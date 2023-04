Passagiers op Schiphol kunnen voortaan tijdstip reserveren voor veiligheidscontrole

Schiphol geeft reizigers de mogelijkheid om een tijdstip te reserveren waarop ze door de veiligheidscontrole kunnen. Op die manier hoopt de luchthaven te voorkomen dat passagiers te vroeg komen of lang in de rij moeten staan. Vorig jaar veroorzaakte drukte bij de security nog lange wachttijden, die op piekdagen tot gemiste vluchten en vertragingen leidden.

Vooralsnog is een tijdslot reserveren alleen maar mogelijk voor reizen naar andere landen in het Schengengebied, waarbinnen Europese landen geen paspoortcontroles uitvoeren. Maar Schiphol verwacht dat het binnenkort ook voor vluchten naar andere bestemmingen mogelijk zal zijn om te reserveren voor de controle door de beveiliging.

Schiphol benadrukt dat de reservering alleen geldt voor de security. Vertrekkende passagiers moeten dus wel op tijd zijn om in te kunnen checken en eventuele ruimbagage af te geven. Reserveren kan via de site of de app van Schiphol en is gratis.