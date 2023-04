Lionel Taminiaux viert mee met Jasper Philipsen, maar had toch iets meer verwacht van eerste maanden van seizoen: “De maanden mei en juni worden voor mij uiterst belangrijk”

Met de zege van Jasper Philipsen mocht ook ploegmaat Lionel Taminiaux woensdag mee juichen in de Scheldeprijs. Toch had de 26-jarige coureur uit Kortenberg persoonlijk meer verwacht van de eerste maanden van het seizoen. Na een break van een maand hoopt Taminiaux straks sterker terug te keren.

“Wij stonden in Schoten met een sterke ploeg aan de start en dat veranderde toch iets aan de rolverdeling voor de spurt”, zegt de renner van Alpecin-Deceuninck. “Meestal ben ik als lead-out een van de laatsten in dienst van de kopman. Nu moest ik al vroeger aan het voorbereidende werk beginnen en dat is nu niet meteen hetgeen wat ik het beste kan. Ik kom niet vaak terecht in dit soort situaties. Maar geen nood, de ploeg won en daar kan ik alleen maar blij om zijn.”

Zelf haalde Taminiaux dit seizoen nog geen toptiennotering en ook als lead-out had hij gehoopt al beter gedaan te hebben. “In De Panne-Brugge verzeilde ik in een tweede waaier. Na afzien tegen de klimmers in de Rutal del Sol kwam ik ziekte van een ploegmaat in laatste instantie in Parijs-Nice terecht. Mijn beste resultaat daar was een vijfde plaats na een misverstand met ploegmaat Kaden Groves, met wie ik de eerste keer samen reed. Het was de bedoeling dat ik de spurt voor hem aantrok, maar de verstandhouding was nog niet optimaal.”

Mont Ventoux

Voor Taminiaux zit het voorjaar er nu op. Hij last nu een break in van een maand. “Samen met mijn vriendin Dorien, die ook wielrenster is, trek ik naar de omgeving van de Mont Ventoux. We gaan eerst even lekker ontspannen om vervolgens de pijlen te richten op de rest van het seizoen. De maanden mei en juni worden voor mij uiterst belangrijk. Ik kijk daar echt naar uit. Dit is weliswaar mijn laatste contractjaar, maar ongerust maak ik mij niet. Ik ben niet te benauwd om te werken in dienst van het collectief, ook al omdat ik weet dat ik het uiteindelijk toch moet afleggen tegen de rasspurters. De ploeg weet wat ze aan mij heeft en ik draag op mijn manier bij tot het succes. Toch hoop ik af en toe mijn eigen kans te kunnen gaan en die enkele kansen die mij gegund zijn te benutten.”