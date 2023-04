Eind april nieuwe welpen: Noëlla al zichtbaar drachtig

Eind april hebben we in Limburg opnieuw minimaal tien wolven. Daar gaan wolvenkenners vanuit nu uit nieuwe beelden blijkt dat wolvin Noëlla drachtig is. Op dit moment bestaat de Limburgse roedel uit vijf wolven: het ouderpaar en drie welpen die de rol van babysit op zich gaan nemen.

De voorbije maanden zijn er vijf wolven – twee jaarlingen en drie welpen – vertrokken om op zoek te gaan naar een eigen territorium. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf vzw is de kans reëel dat de wolf die in Vlaams-Brabant opdook, er daar eentje van is. “Daarmee is de Limburgse roedel opnieuw gereduceerd tot vijf dieren, het Europese gemiddelde van een roedel”, laat het INBO weten. Dit is op het niveau van het voorjaar van 2021 en 2022.

© David Van Den Broeck (via Welkom Wolf vzw)

Drachtig

Op een recent filmpje van het ouderpaar en twee welpen is Noëlla zichtbaar drachtig. “Eind april gaat ze werpen. Vorig jaar was dat op 20 april. Het jaar voordien een weekje later”, zegt Jan Loos. “Hoeveel welpen het gaan zijn, is uiteraard moeilijk te voorspellen. Het eerste jaar had ze er vijf, een jaar later zes en vorig jaar waren het er al negen. We gaan er een beetje vanuit dat het in dezelfde grootteorde gaat zijn omdat Noëlla in de fleur van haar leven is. Maar het blijft een gok.”

“Hoeveel welpen ze krijgt, is een respons op de sterftegraad. Als het sterftecijfer hoog is door verkeer of natuurlijke fenomenen, krijgen ze meer welpen”, weet Jan Gouwy, wolvenspecialist bij het INBO. “Daar lijken de wolven rekening mee te houden. Maar het blijft koffiedik kijken.”

Hol

De nieuwe lichting welpen gaat naar alle waarschijnlijkheid op de vaste nestsite, het militair domein, geboren worden. “De exacte plek is moeilijk voorspelbaar. Ze maken verschillende nesten op hun site. Dat kan in een hol of onder een omgevallen boom zijn. Als de welpen geboren zijn, verhuizen ze nog wel eens om zo de kans op ontdekking te verlagen”, legt Gouwy uit.

“Dat is plan A. Maar wolven hebben ook nog een plan B, C … Alles hangt af van hoe veilig ze zich voelen”, vult Loos aan.

Een recent beeld van een van de Limburgse wolven vanop statief genomen. — © David Van Den Broeck (via Welkom Wolf vzw)

Hoe groot de roedel wordt, kan niet meteen worden gezegd. “De eerste beelden van de welpen gaan we pas in juni hebben. Maar omdat ze in verspreide slagorde voor de camera verschijnen, gaan we niet meteen een goed beeld hebben. Het gaat zeker tot in de zomer duren voor we daar een cijfer op kunnen plakken”, gaat Jan Gouwy voort.

Periferie

Nu de welpen er zitten aan te komen, gaat de roedel zich meer terugtrekken in hun kerngebied op en rond de militaire domeinen. “In de winter zagen we dat de wolven wel eens uitstapjes maken naar Zutendaal en Neeroeteren tot in Kinrooi. Het reguliere activiteitengebied van de wolf. En in die periferie van hun gebied doen we intussen met de speurhonden al onderzoek om de vinger aan de pols te houden. Maar het onderzoek situeert zich toch vooral in het kerngebied waar de wolven zich vanaf nu gaan terugtrekken. Daardoor gaan we ze minder zien opduiken in de randen van hun leefgebied.”

