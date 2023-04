Genk

“Covid-19 PCR: positief.” Heel wat Limburgers schrokken zich een hoedje, toen ze begin deze week een sms van Labo Rigo kregen. Alleen: de sms dateert van 2021, in volle coronapandemie. “Er is iets misgelopen bij de upgrade van ons systeem”, klinkt het bij Labo Rigo in Genk.