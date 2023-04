Niet van de poes: imam gaat onverstoord verder met gebed terwijl kat er alles aan doet om aandacht te krijgen

Tijdens een nachtelijk gebed in een Algerijnse moskee maandag is de imam van dienst meermaals van de wijs gebracht door een kat. Het diertje wilde wat aandacht, maar kreeg het niet. Ook wanneer de kat op de schouders kroop van de imam, liet die zich niet van de wijs brengen. Uiteindelijk vertrok de viervoeter en kon het gebed beëindigd worden zonder iemand iets had opgemerkt.