Nu lichaam van Britta Cloetens gevonden is: verandert er iets aan de straf van haar moordenaar, Tijl Teckmans?

De voormalige autoverkoper uit Duffel kreeg de maximumstraf omdat de jury geen verzachtende omstandigheden zag.

Teckmans bracht Britta Cloetens in april 2011 om het leven nadat zij informatie kwam inwinnen in de Honda-garage langs de A12 inWilrijk waar Teckmans werkte. Hij was er die zaterdag alleen met Cloetens. Nadat hij haar had omgebracht, dumpte hij haar lichaam ‘ergens in de Ardennen’. Maar hij wist niet meer precies waar, zo heeft hij altijd volgehouden. Ook al smeekten de ouders van Britta hem om de waarheid te vertellen.

De waarheid

Advocaat Jan De Man, die Teckmans in 2015 bijstond, wijst erop dat men tijdens het strafonderzoek en tijdens de behandeling van het dossier voor assisen altijd in twijfel getrokken heeft dat zijn cliënt de waarheid sprak toen hij zei dat hij het lichaam in de Ardennen had achtergelaten. “Ik ben blij dat nu in ieder geval bewezen is dat wat hij zei overeenkwam met de realiteit.” Meester De Man hoopt dat deze vondst de familie van Britta eindelijk wat rust kan brengen.

Voor Teckmans zelf verandert er niets door de ontdekking van het lichaam, zegt het Antwerpse parket. Hij is veroordeeld tot 30 jaar cel en zit momenteel zijn straf uit. In 2026 zou Teckmans in principe een aanvraag kunnen doen om voorwaardelijk vrij te komen. Onder meer de nabestaanden van Britta zullen hun zegje kunnen doen voor het ooit zo ver komt.