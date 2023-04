Lady Gaga poseert met zonnebril van Belgisch merk

Lady Gaga in juli 2021 New York, ook met de zwarte zonnebril van Tom Eerebout voor Komono — © ISOPIX

Eerebout, al jaren de stylist van Lady Gaga, deelt op Instagram een glamoureuze zwart-witfoto van de Poker face-zangeres. Gaga, met haar blonde haren in een nonchalante dot, kijkt over de randen van het zwarte ‘M’-montuur recht in de cameralens.

Het is niet de eerste keer dat Gaga het Belgische merk op haar neus schuift. In 2021 verscheen ze met dezelfde zwarte bril al in de straten van New York. Lady Gaga, echte naam Stefani Germanotta, achterna deze zomer? De bril die ze draagt op de foto is te koop voor 139 euro.