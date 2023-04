Relschoppers van Eintracht Frankfurt na drie weken vrijgelaten in Napels

Op 15 maart braken in het centrum van Napels rellen uit waarbij oproerige Frankfurt-fans slaags raakten met supporters van de tegenaanhang alsook met politieagenten. Drie van hen werden gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen.

De Duitsers mogen nu dus terug naar hun thuisland maar worden wel nog eens in Napels verwacht voor de rechtszitting van de zaak. Het is hen voorlopig ook verboden om in de regio Campanië te verblijven. Volgens Ansa had de advocaat van het trio om hun vrijlating uit de gevangenis gevraagd en gepleit voor huisarrest in Italië of Duitsland.