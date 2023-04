Schaduwfavoriet Filippo Ganna hoopt dat het geluk aan zijn kant zal staan: “Roubaix is zoals Russische roulette”

Ganna sloeg afgelopen zondag de Ronde van Vlaanderen bewust over om zich ten volle voor te bereiden op de kasseien van Parijs-Roubaix komende zondag. De Italiaan hoopt dan ook nog beter te doen dan in Milaan-Sanremo waar hij tweede werd achter de ontketende Mathieu van der Poel. Ganna sluit zich vrijdag in Compiègne aan bij de formatie van Ineos-Grenadiers, nadat hij na Dwars door Vlaanderen al richting het noorden van Frankrijk was getrokken.

Ganna in het wiel van Pogacar tijdens de finale van Milaan-Sanremo — © Getty Images

“Ik heb de dag erna een verkenning van 175 km gedaan over alle sectoren”, begint Ganna bij het Franse L’Equipe. “Hoe die verliep? Een beetje zoals de wedstrijd zondag zal verlopen: echt klote!”, lacht de Italiaan. “Ik begrijp niet dat mensen zeggen dat Roubaix een fantastische koers is, want maar dat kan je niet zeggen. Het is leuk voor de mensen die naast de kant staan of het op tv bekijken, maar onder de renners zelf kan niemand zeggen dat het een mooie wedstrijd is. Je moet wel een beetje gek zijn. Het is zo pijnlijk en zwaar voor je lichaam. Maar vreemd genoeg wil elke renner Parijs-Roubaix rijden. Het is een persoonlijke motivatie voor iedereen om zijn eigen geschiedenis te schrijven.

Geluk

Ganna nam al drie keer eerder deel aan de kasseiklassieker. Vorig jaar kwam hij als 35e aan, in 2019 gaf hij onderweg op en in 2018 geraakte hij niet binnen de tijdslimiet binnen. De snelheidsmaniak van de Britse formatie hoopt dan ook vooral dat het geluk dit keer aan zijn kant zal staan. “Als je niet valt, kan je vrij gemakkelijk voorin in koers komen. Roubaix is alsof je een pistool tegen je hoofd hebt, zoals bij Russische roulette. Elke keer dat je de trekker overhaalt, hoop je dat de kogel er niet uitkomt”, maakt de Italiaan de opvallende vergelijking. “Ik heb geweldige ploegmaats die me kunnen helpen. Ze vertrouwden me in Sanremo en ik liet zien dat het niet voor niets was. Ik hoop dat ze me voor Roubaix ook als kopman zullen zien. Ik heb geen kristallen bol hoe het zal lopen, maar ik zal elke meter vechten om te proberen winnen. Ik droom ervan om finaal die kassei in mijn handen te hebben, ik ben er klaar voor.”