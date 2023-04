Wanneer kom je in aanmerking voor een maagverkleining en komen de kilo’s dan echt nooit meer terug?

Radio 2-presentatrice Sharon Slegers heeft op 13 april iets te vieren: die dag is het precies één jaar geleden dat ze een maagverkleining onderging. Ze woog ooit 116 kilogram, vandaag is dat maar liefst 25 kilogram minder. Wat houdt een maagverkleining precies in? Heeft het altijd effect? En komt iedereen met overgewicht ervoor in aanmerking? “Het mes van de chirurg lost niet alles op”, klinkt het bij experts.