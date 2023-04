De werken zullen ruim een jaar in beslag nemen. De gemeente neemt maatregelen om centrumactiviteiten in aangepaste vorm te kunnen laten plaatsvinden. — © gemeente Pelt

Pelt

Op dinsdag 11 april start de heraanleg van het Marktplein in het centrum van Neerpelt. De werken met een prijskaartje van ruim 4,5 miljoen euro moeten over een jaar klaar zijn, en zullen tot dan een impact hebben op het leven in het centrum.