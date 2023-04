Bejaarde man gewond door steekvlam nadat hij vlak bij zuurstofmasker sigaret aansteekt

De brandweer moest woensdag omstreeks 17.30 uur uitrukken naar een huis in de Reepstraat in Nederboelare. Daar had een bejaarde man, die palliatieve zorg nodig heeft, zin in een sigaret. Hij deed even zijn zuurstofmasker af om het ding aan te steken, maar dat draaide verkeerd uit. Door de combinatie van zuurstof en vuur volgden een ontploffing en een grote steekvlam. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Brand ontstond er gelukkig niet, maar de brandweer controleerde wel of het dak niet beginnen smeulen was.