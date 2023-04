Autoveerpont op de Maas weer in de vaart, bestuurders hoeven niet langer om te rijden

Omdat het waterpeil van de Maas de afgelopen 24 uur anderhalve meter daalde tot een hoogte van 41,25 meter, heeft een duiker werken kunnen uitvoeren onder de pont in de Maas. Door deze lagere waterstand zakte het debiet van het Maaswater van 1.000 naar 600 kubieke meter per seconde. Daardoor was de kracht van het water enorm afgenomen en konden werken uitgevoerd worden.

In de schroef kon de duiker na verloop van tijd een touw ontwarren. Die was afgelopen maandag in de schroef terechtgekomen. Daardoor werkte de schroef niet meer en kon de pont niet meer voor- of achteruit. “Maar nu het euvel na drie dagen opgelost is, kunnen we weer varen”, aldus de veerman van dienst. “Automobilisten en fietsers moeten nu niet meer omrijden via de Maasbrug in Maaseik of het viaduct over de snelweg in Kotem-Boorsem.” De veerboot vaart elke dag van 7 tot 23 uur. (mmd)