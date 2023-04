Winnares ‘De schaal van Pascale’ opent eigen keramiekatelier: “Hier mag je smossen, zolang je maar opruimt”

Vorig jaar won ze nog het televisieprogramma De schaal van Pascale, nu heeft Sofie De Cleene (29) haar eigen keramiekatelier geopend in de Burgstraat. In Studio Baksteen geeft ze workshops in kleine groepjes en stelt ze haar atelier open. Ze hoopt op die manier een community van gemotiveerde keramisten te creëren.

Sinds Sofie De Schaal van Pascale won, is alles voor haar in een stroomversnelling beland. Klanten vonden hun weg naar haar unieke creaties - allemaal met een kenmerkende deuk in - en haar workshops deden het zo goed dat het tijd werd voor een nieuwe locatie.

“Hiervoor werkte ik in de garage van mijn papa in Merelbeke, maar ik woon in Gent en de afstand werd wat te groot om snel even met de fiets te gaan kijken of mijn werk al droog was”, legt de keramiste uit. Toen ze het pand in de Burgstraat zag, was ze meteen verkocht. “Er is veel licht en het is ideaal voor een klein winkeltje met atelier naast.”

In haar atelier gaat ze zelf aan het werk, maar Sofie geeft er ook workshops in kleine groepen. Die persoonlijke aanpak en huiselijke sfeer vindt ze belangrijk. Ze heeft vijf draaischijven, dus er kunnen maximaal vijf personen deelnemen per workshop. Naast de wekelijkse workshops geeft ze ook initiatielessen en intensieve draaiweken, die ze zelf kampen voor volwassenen noemt. (Lees verder onder de foto)

© fvv

Smossen op een ander

“In kleine groepjes is het meer ontspannend en je leert sneller bij. Het geeft ook meer flexibiliteit. Als een gezin of vijf vrienden een les willen volgen, hoeven ze maar contact met me op te nemen en dan gaan we op zoek naar een datum”, zegt Sofie. Ook met de hand boetseren is mogelijk in Studio Baksteen.

Als er geen workshops zijn, stelt Sofie haar atelier ook open. Je kan online tijdssloten inboeken vanaf mei. “Dan mogen de klanten al het materiaal hier gebruiken en het is fijn om samen te werken. Vroeger werkte ik vaak alleen in de garage van mijn papa, maar het lijkt me leuk om een community te creëren waar we kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Mensen kunnen hier eigenlijk komen smossen op een ander, zolang ze het achteraf maar opruimen.” (Lees verder onder de foto)

© fvv

Wat Sofie zelf zo leuk vindt aan keramiek? “Dat je van een hoop modder steeds iets nieuw kunt maken. Meestal geraak ik dingen snel beu, maar bij keramiek kan ik mezelf blijven uitdagen. Ik werk ook nog steeds als illustrator, en het is leuk dat ik die twee passies kan combineren.”

INFO: www.sofiedecleene.be. Burgstraat 65, 9000 Gent. Sofie werkt op afspraak, maar is zo goed als elke dag aanwezig in haar atelier en dan kan je ook even binnen springen.