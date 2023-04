GP Lucien Van Impe wordt vrouwenkoers, manneneditie wordt geschrapt: “Mijn steun hebben ze zeker en vast”

“Op donderdag 24 augustus heeft onze eerste interclub voor vrouwen plaats. We zetten de traditie van een wielerwedstrijd voor profs tijdens de kermisweek op die manier verder. Natuurlijk is het de bedoeling bij onze eerste editie te kunnen uitpakken met enkele ronkende namen. Het parcours wordt uitgetekend op en rond de Steenstraat waar de eindmeet getrokken ligt”, stelt organisatiecomité van Wielervrienden Broek.

“Het is jammer dat dit soort wedstrijden alsmaar meer van de kalender verdwijnen”, reageert Lucien Van Impe. “Vroeger had bijna iedere gemeente of stad één of meerdere beroepsrennerskoersen. Het is echter financieel moeilijk om alles rond te krijgen. In Mere dreigde een traditie van zowat honderd jaar verloren te gaan. Gelukkig gaat de wedstrijd op in een vrouwenkoers. Het organisatiecomité kennende zullen ze er wel iets moois van maken en wellicht willen doorgroeien. Mijn steun hebben ze zeker en vast”, verzekert de Tourwinnaar van 1976 en zesvoudig eindlaureaat van de bolletjestrui.

Op de erelijst van de GP Lucien Van Impe prijken onder andere de namen van Pino Cerami (1955), Roger De Vlaeminck (1979), Frank Vandenbroucke (2002), Iljo Keisse (2005 en 2013), Oliver Naesen (2016 en 2018) en van de meester zelve, Lucien Van Impe (1975 en 1983).