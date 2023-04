Gitzwarte avond in het Nederlandse voetbal, assistent spelt eigen aanhang de les: “Gebruik godverdomme je verstand!”

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord was woensdagavond een duel op het scherpst van de snee. Incluis enkele incidenten. “Maar ik wilde niet weglopen, want dan hebben ze je”, klinkt het bij Ajax.

De partij in Rotterdam was amper op gang gefloten maar moest door de sterke rookontwikkeling van het afgestoken vuurwerk even onderbroken worden. Niets al te erg, ware het niet dat de wedstrijd rond het uur een tweede keer moest stilgelegd worden. Dit keer kreeg Ajax-middenvelder Davy Klaassen naar alle waarschijnlijkheid een aansteker op zijn achterhoofd, dat al snel begon te bloeden.

Klaassen zelf werd uiteindelijk de matchwinnaar voor de Ajacieden, die zo de bekerfinale zullen spelen tegen PSV. “Als wij hier spelen, zijn het altijd gekke wedstrijden. Maar dit hadden we niet verwacht. Op een gegeven moment voelde ik iets op mijn hoofd, best wel hard. Ik had ook pijn. Daarna kwam een enorme boosheid. Pas toen wees een speler van Feyenoord mij er op dat ik best wel flink bloedde”, legde Klaassen na de match uit. De Nederlander moest uiteindelijk wel naar de kant door die hoofdwonde maar wilde initieel wel gewoon verder spelen. “Je wil ook niet weglopen. Dan hebben ze je, dat wil je niet toelaten”, gaf hij verder nog aan bij ESPN. De Rotterdamse politie wist de dader na de feiten op te pakken. “We doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd en gegooid”, klonk het in een mededeling. De Amsterdammers hebben intussen een aangifte ingediend tegen de man in kwestie.

“Gebruik je verstand”

Tijdens de onderbreking nam John de Wolf, assistent-trainer van thuisploeg Feyenoord, het woord om een boodschap af te vaardigen aan de herrieschoppers. “Hallo, hallo. Supporters, tussen aanhalingstekens, aan die kant. Gebruik je verstand godverdomme”, nam assistent-trainer John de Wolf het woord. “Zorg dat er niets meer op het veld terechtkomt. Zorg dat we achter het team blijven staan, wij willen er weer voor gaan dus we hebben jullie steun allemaal kei hard nodig. Maar gebruik je verstand”, riep de rechterhand van T1 Arne Slot.

Supportersvereniging en trainer nemen afstand van wangedrag

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder wil “nadrukkelijk afstand nemen van het belachelijke gedrag van enkele mensen. Rivaliteit hoort erbij, zeker in een wedstrijd als deze, maar het gooien van voorwerpen richting het veld en het lichamelijk verwonden van staf en/of spelers keuren wij ten zeerste af”, aldus FSV De Feijenoorder. “Zoals John (De Wolf, red.) al zei: gebruik je verstand!”

Ook trainer Arne Slot betreurt wat er zich heeft voorgedaan. “Dit heeft bijna niets meer met voetbal te maken”, zei de Nederlander. “Dit wil je natuurlijk absoluut niet zien op een voetbalveld. Laat staan bij de club waarbij jij hoofdtrainer bent. Het was een ontzettend teleurstellend moment. En ik kan hier eigenlijk nog veel ergere woorden voor gebruiken, want ’teleurstellend’ dekt de lading niet. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is alleen niet zo eenvoudig om hier een oplossing voor te vinden. Je ziet in de hele samenleving dat er meer en sneller irritatie is, niet alleen in het voetbalstadion. Maar in dit geval gaat het wel om een stadion, het gaat om Feyenoord, het gaat om onze fans. Waarvan 90 procent, waarschijnlijk meer dan dat zelfs, ons altijd fantastisch steunt. Maar dit is verschrikkelijk.”

Slot had er begrip voor gehad als Ajax niet verder had willen voetballen. “Dat had ik goed begrepen ja”, zei hij. “Laten we eerlijk zijn, niet alleen Klaassen werd bekogeld. Ook de spelers van Ajax die warm liepen kregen bier en voorwerpen naar zich toegegooid. Gelukkig is de persoon opgepakt die waarschijnlijk Klaassen heeft geraakt. Maar ik hoop dat de andere mensen die dingen hebben gegooid ook worden opgepakt.”