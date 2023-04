VIDEO. Luka Doncic maakt mooiste punt van Dallas vlak na match, LA Clippers nemen optie op play-offs na winst in stadsderby in NBA

© Getty Images via AFP

De Los Angeles Clippers hebben woensdagavond een uitstekende zaak gedaan in de strijd om een rechtstreeks ticket voor de play-offs in de NBA. In de stadsderby tegen de Lakers trok de thuisploeg met 125-118 aan het langste eind en nestelde zich zo wat steviger in de top zes.

Norman Powell (27 punten) en Kawhi Leonard (25 punten) waren de beste schutters bij de Clippers, die ook konden rekenen op een sterke prestatie van de Kroaat Ivica Zubac (17 punten, 13 rebounds). LeBron James dikte zijn totaal als topschutter aller tijden in de NBA verder aan met 33 punten maar het volstond niet om de bezoekers naar een vijfde overwinning op rij te loodsen.

Met nog amper twee speeldagen te gaan in het reguliere seizoen, blijft het in de Western Conference erg spannend om de plaatsen vijf en zes. Die zijn goed voor rechtstreekse kwalificatie voor de play-offs. De nummers zeven tot tien moeten eerst play-ins afwerken. De Clippers hebben net als de Golden State Warriors 42 zeges en 38 nederlagen. Ze worden op de voet gevolgd door de Lakers en de New Orleans Pelicans, die allebei 41 zeges en 39 nederlagen noteren.

Bucks zeker van eerste plaats

De Milwaukee Bucks namen in eigen huis met 105-92 de maat van de Chicago Bulls en zijn daardoor zeker van de eerste plaats in de Eastern Conference. Het team rond sterspeler Giannis Antetokounmpo, die rust kreeg, zal bovendien de reguliere competitie afsluiten met het hoogste winstpercentage van alle ploegen.

In de Western Conference kregen de Denver Nuggets door het verlies van de Memphis Grizzlies bij New Orleans (138-131 na verlengingen) woensdagavond zekerheid over de eerste plaats.

Doncic en Irving belangrijk voor Dallas

Naast de Clippers en de Bucks wonnen ook de Dallas Mavericks hun partij. Tegen de Sacramento Kings zorgden Kyrie Irving (31 pt) en Luka Doncic (29 pt) voor de 119-123-overwinning. Het misschien wel mooiste punt viel daar niet tijdens de match, maar wel vlak na de finale buzzer, getekend door Luka Doncic.

