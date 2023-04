Romelu Lukaku prijkt na racisme-incident op voorpagina van Italiaanse sportkrant: “Nu is het genoeg”

“De geschiedenis herhaalt zichzelf”, klonk het bij Lukaku op Instagram. “Ik heb dit al meegemaakt in 2019 en nu in 2023 opnieuw… Ik hoop oprecht dat de Serie A deze keer wel stappen onderneemt want van dit mooie spelletje moet iedereen kunnen genieten. Bedankt voor alle steunbetuigingen. F*ck racisme”, aldus de spits van Inter woensdag.

Zijn woorden gingen rond in de hele voetbalwereld en konden op veel steun rekenen. Andere sterren als Kylian Mbappé (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid) en Thibaut Courtois spraken Lukaku moed toe. Ook Inter zelf en het agentschap van Lukaku, Roc Nations, veroordeelden de feiten en namen het op voor Lukaku. Een voor een in de hoop dat er iets ondernomen wordt tegen het racisme.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport neemt alvast het voortouw en verschijnt met Lukaku op de voorpagina van de donderdageditie. “Nu is het genoeg”, kopt de roze sportkrant. De eerste toon vanuit de media is zo meteen gezet. Afwachten of het ook in het oog valt van de Italiaanse Serie A.

Sancties

De Italiaanse sportkrant meldt ook dat er later op donderdag uitspraken zullen volgen over de incidenten tijdens en na de halve finale tussen Inter en Juventus. Lukaku kreeg door zijn ‘provocerende’ viering een tweede geel scheidsrechter Massa. Hoewel onder meer Inter-trainer Inzaghi aangaf “dat hij Lukaku verkeerd begrepen heeft”, zal Lukaku naar alle verwachting toch geschorst worden voor de terugmatch in Milaan. Datzelfde geldt voor vechtersbazen Juve-speler Juan Cuadrado en Inter-doelman Samir Handanovic, die het na affluiten met elkaar aan de stok kregen en beiden rood zagen.

De racistische spreekkoren zullen, zoals beschreven door La Gazzetta, uiteraard een sanctie opleveren. Vermoedelijk dat Juventus wedstrijden achter gesloten deuren zal moeten afwerken. Hoe zwaar die sanctie oploopt, hangt af van de bereidwilligheid van de ploeg tot samenwerking met het onderzoek. Juventus zelf deelde woensdag in een officieel bericht mee “dat het de daders van de racistische gezangen zal opsporen”.