Helikopter met toeristen stort neer in wereldberoemde baai in Vietnam: zeker drie doden

In Vietnam is boven Halong Bay, een baai met wereldberoemde rotsformaties, een helikopter met toeristen neergestort. Daarbij kwamen drie inzittenden om het leven, twee anderen zijn nog vermist. Dat melden de lokale hulpdiensten.

Het ongeval gebeurde woensdag met een helikopter van het type Bell 505. Na een 20-tal minuten werd het contact met de piloot verbroken, en kort nadien stortte het toestel in zee. De lichamen van twee passagiers en de piloot werden al geborgen. Ze hebben allen de Vietnamese nationaliteit. Zo’n 300 hulpverleners zijn donderdag nog op zoek naar de twee andere inzittenden. Over de oorzaak van het ongeval tast men nog in het duister.