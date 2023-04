Record van 1,25 miljard aan leeflonen uitbetaald

Nooit eerder werd in België meer geld uitgegeven aan leeflonen. In 2022 ging het om 1,25 miljard euro, schrijft Het Laatste Nieuws donderdag. Nochtans wijzigde het aantal leefloners amper, maar de uitkeringen zijn wel flink verhoogd. Een gezinshoofd krijgt nu 1.640 euro bruto per maand.