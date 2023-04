Engie bestelde nog geen brandstof voor verlenging kerncentrales

Het was de bedoeling tegen 15 maart overeenstemming te bereiken over een maximumfactuur voor de berging van het nucleaire afval. Dat is niet gelukt. En het energiebedrijf wil de brandstof pas bestellen als het zeker is dat de twee kerncentrales langer worden opengehouden.

Door nog geen brandstof te bestellen, dreigt de richtdatum van de regering voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 twijfelachtig te worden, schrijft De Tijd. Beide reactoren zouden tegen de winter van 2026-2027 tien jaar langer moeten kunnen draaien.

“Om brandstof te hebben die gebruiksklaar is, moet zo’n tweeënhalf jaar gerekend worden, zegt Robert Leclère, de ex-CEO van Synatom in de krant. “Dat wordt dus nipt.” Hij verwijst ook naar de krapte op de markt, door het wegvallen van Rusland als leverancier.

Onderhandelingen

Volgens Van der Straeten maakt de communicatie van Engie “deel uit van de onderhandelingsstrategie”, klinkt het in De Tijd.

De inzet van de onderhandelingen volgende week is groot, want Engie zou mikken op een totaalfactuur van ongeveer 20 miljard euro, terwijl dat volgens een regeringsbron “veel te laag is” om de stijgende kosten voor de volledige opkuis te dekken.