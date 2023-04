Lichaam van 33-jarige inheemse vrouw gevonden op Canadese vuilnisbelt: “Alweer”

Op een vuilnisbelt in Winnipeg, de hoofdstad van de Canadese provincie Manitoba, is het lichaam van een 33-jarige inheemse vrouw aangetroffen. De politie onderzoekt het verdachte overlijden. Het is niet de eerste keer dat een inheemse vrouw gedumpt wordt op een vuilnisbelt in de stad. “Mensen denken dat ze daarmee kunnen wegkomen omdat ze weten dat de vuilnisbelten niet doorzocht zullen worden.”

Personeelsleden van de Brady Road Resource Management Facility, een vuilnisbelt in Winnipeg, troffen maandagnamiddag een vrouwenlichaam aan tussen het afval. Volgens de politie van de stad lag het lichaam er nog niet lang, vermoedelijk was het er enkele uren eerder pas door een vuilniswagen gestort. Het slachtoffer werd geïdentificeerd als Linda Mary Beardy (33), een jonge moeder en lid van de Lake St. Martin First Nation gemeenschap.

Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar de politie beschouwt het overlijden van de inheemse vrouw als verdacht en heeft een moordonderzoek opgestart. Er is geen informatie dat haar dood gelinkt is aan andere slachtoffers of incidenten, meldde inspecteur Shawn Pike.

Het is namelijk niet de eerste keer dat het lichaam van een inheemse vrouw gedumpt is op een vuilnisbelt in Winnipeg. Op dezelfde Brady-stortplaats zocht de politie zo’n tien jaar geleden nog tevergeefs een week lang naar het lichaam van Tanya Nepinak (31), die vermoord en er gedumpt zou zijn door seriemoordenaar Shawn Lamb. In juni vorig jaar werd op de vuilnisbelt het lichaam van Rebecca Contois (24) gevonden, nadat al een honderdtal vuilniswagens afval hadden gestort op dezelfde plaats. En de politie denkt dat op de Prairie Green vuilnisbelt net ten noorden van de stad de lichamen liggen van Marcedes Myran (26) en Morgan Harris (39). Die werden nooit gevonden.

Rebecca Contois, Marcedes Myran en Morgan Harris zouden net als een vierde ongeïdentificeerde vrouw slachtoffers zijn van een seriemoordenaar die het op inheemse vrouwen gemunt had, Jeremy Skibicki. Hij is aangeklaagd voor de moorden van die vier vrouwen.

De politie had aanvankelijk verklaard dat het onbegonnen werk was om de lichamen van Myran en Harris te gaan zoeken op een onbekende locatie onder de tonnen afval die intussen gedumpt zouden zijn op de Prairie Green vuilnisbelt, maar na protest kende de federale overheid budget toe om te onderzoeken of dat toch haalbaar zou kunnen zijn. De resultaten van dat onderzoek worden komende maand verwacht.

De dochter van de nog steeds vermiste Morgan Harris reageerde in The Guardian dat haar hart gebroken is en dat ze kwaad is door het nieuws van de vondst. “Het is eng dat dit niet de eerste keer is, of de tweede keer, dat resten van inheemse vrouwen zijn misbruikt en gedumpt op deze stortplaats”, zei Cambria Harris. “Het is schokkend om de gevolgen te zien van de eerdere, publiekelijk aangekondigde besluiten om deze stortplaatsen niet te doorzoeken. Het stimuleert mensen om misbruik te maken van kwetsbare vrouwen en ze denken ermee weg te kunnen komen door de lichamen te dumpen op stortplaatsen waarvan ze weten dat ze niet doorzocht zullen worden.”

Inheemse leiders en lokale politici dringen aan op grondiger onderzoek op de vuilnisbelten en maatregelen om de veiligheid van inheemse mensen beter te beschermen. “Dit blijft gebeuren, opnieuw en opnieuw en opnieuw, deze absolute minachting van de levens van inheemse vrouwen”, verklaarde Nahanni Fontaine, een provincieraadslid van Manitoba.