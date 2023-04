Roeselare-coach Steven Vanmedegael na Europese nachtmerrie: “Of ik toch een beetje trots ben? Absoluut niet”

“Bovendien hadden we niet het geluk dat we in Italië kenden, toen we per set twee-drie ballen net wel in ons voordeel vielen. Of ik toch een beetje trots ben? Absoluut niet. Het is balen tot en met. We hebben het zelf weggegooid door een aantal futiliteiten. In de eerste twee sets lieten we te veel kansen liggen. We maakten ook te veel fouten in receptie. “

Vanmedegael had wel lof voor de organisatie van zijn club. “Hoe die mensen op zo’n korte tijd dit in mekaar hebben gestoken: chapeau. Net als voor de supporters en de sfeer. Ze geloofden in ons en steunden ons in de moeilijke momenten. Zij mogen vieren, maar ik blijf liever aan de zijlijn. Dit gaan we nog meedragen in de rest van het seizoen. Maar Modena won wel verdiend, bekeken over de twee wedstrijden. Vandaag, in een voor hen nieuwe zaal, serveren ze ons volledig weg. Chapeau dus.”

Matthijs Verhanneman

Kapitein Matthijs Verhanneman sloot zich daarbij aan. “Ik volg de Italiaanse competitie vrij goed. Zelden heb ik Modena zo sterk weten serveren. We wisten dat ze veel beter konden dan in de heenwedstrijd, maar de opslagdruk lag toch enorm hoog.“

1m98 ontgoocheling, de routinier. “Na die 3-0 zege in de heenwedstrijd en voor die volle zaal wilden we alleen goud. En we zijn er zeker in de eerste set heel dichtbij geweest. Dat breekt ons dus zuur op. We speelden ook goed, maar we stootten op een betere tegenstander. In de golden set was het kalf al te snel verdronken. Ik ben wel trots op het feit dat we altijd zijn blijven vechten. Chapeau voor hen. En ook chapeau voor de fans.”

Het hele Europese avontuur zal Verhanneman nog lang bijblijven. “Dat was fantastisch om eens mee te maken. Ongelofelijk hoeveel respons we daarop kregen. Helaas: dat mooie einde ontbrak. Over enkele weken of maanden zullen we stilaan beginnen te beseffen hoe ongelofelijk deze campagne was, maar nu overheerst de ontgoocheling. Misschien krijgen we nooit meer zo’n kans op een Europese triomf.”

Vrijdag volgt al snel de clash met Maaseik. “Fysiek en mentaal wordt dat niet evident. Donderdag even samen komen, en dan meteen strijden voor de eerste plaats in de play-offs. Zwaar.”