Dat wordt smullen: Belgisch toptalenten spelen tegen mekaar voor ticket in derde voorronde WK snooker

Ben Mertens heeft zich woensdag vlot weten te plaatsen voor de tweede voorronde op het WK snooker in het Engelse Sheffield (2.740.000 euro).

De achttienjarige Oost-Vlaming versloeg in zijn eerste WK-wedstrijd de Braziliaan Viktor Sarkis (WS-126) met 10-3 cijfers. In de eerste wedstrijdhelft nam Mertens (WS-97) een 4-0 voorsprong. Sarkis won de frames vijf en zes, maar Mertens potte in frame zeven een 79 break weg waarna hij ook frame acht won en de eerste sessie afsloot met een 6-2 voorsprong.

De 32-jarige Sarkis, die zich in 2021 tot Pan-Amerikaans kampioen kroonde, nam de eerste frame van de tweede sessie voor zijn rekening. Mertens sloeg meteen terug en won met breaks van 58 en 64 de vier volgende frames voor een plaats in de tweede voorronde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daarin neemt hij het op tegen Julien Leclercq. De twintigjarige Luikenaar werd in januari tweede in de Shootout waarmee hij naar de 78e plaats klom op de wereldranking en vrij was van de eerste voorronde.

De eerste sessie wordt vrijdag gespeeld, waarna zaterdag de resterende frames worden afgewerkt.

De winnaar van de wedstrijd neemt het maandag in de derde voorronde op tegen de Engelsman Jimmy Robertson (WS-27). Daarna wacht de laatste voorronde nog.