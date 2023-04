Wetters snookertalent Ben Mertens (18) walst over Braziliaanse tegenstander in WK-voorronde

Wetteraar Ben Mertens (18) is uitstekend begonnen aan de kwalificaties voor het wereldkampioenschap snooker. Het snookertalent uit Westrem, dat aan zijn eerste profseizoen bezig is, rekende woensdag vlot af met de Braziliaan Victor Sarkis (32): 10-3.

Mertens, het nummer 97 van de wereld, zette in de eerste vier spelletjes (frames) meteen de toon, door ze alle vier te winnen. Sarkis, nummer 126 op de wereldranglijst, milderde tot 4-2. Maar met een break (een opeenvolging van gepotte rode en daarna gekleurde ballen, red.) van 79 punten, breidde de Wetteraar de kloof uit tot 5-2. Ook de laatste frame voor de pauze was voor Mertens (6-2).

De snelste

Van alle kwalificatiespelers die woensdag in actie kwamen, was de Wetteraar met gemiddeld minder dan 17 seconden per shot, zo goed als de snelste, zoniet de snelste. Sarkis kwam na de pauze nog even terug tot 6-3, maar de Wetteraar stoomde door naar 10-3.

Dankzij zijn zege plaatst Mertens zich voor de tweede van vier voorrondes voor het WK. Daarin neemt hij het op tegen landgenoot en boezemvriend Julien Leclercq. “Een vervelende loting”, vertelde hij ons vooraf. “Maar ik wil natuurlijk winnen.”