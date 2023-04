0-4! Hattrick-held Karim Benzema loodst Real met historische prestatie voorbij Barcelona naar Spaanse bekerfinale

Met twaalf punten achter op Barcelona was een 36ste landstitel vrijwel zeker al gaan vliegen voor Real Madrid, en ook voor een twintigste bekerzege lag Barça – dat de heenmatch van de halve finales met 0-1 won – dwars. De return in Camp Nou kon nog redding brengen, maar in de eerste helft kon De Koninklijke Marc-André ter Stegen zelden bedreigen. Eén keer zorgde de razendsnelle Rodrygo voor gevaar, maar Vinicius kon net niet bij zijn voorzet.

De fans van Barcelona lieten zich al vroeg in de partij opmerken door luidkeels “Messi, Messi, Messi” te zingen in Camp Nou. Ze hopen dat de Argentijnse legende na dit seizoen terugkeert.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De tweede helft moest raad brengen, dachten we, maar op slag van rust was het plots alsnog raak. Het was nochtans Robert Lewandowski die de thuisploeg op voorsprong leek te gaan trappen, maar Thibaut Courtois pakte uit met een erg knappe reflex en sloeg de bal uit doel. En twintig tellen en een counter later lag de bal aan de overkant tegen de netten. Na een één-twee met Benzema zette Vinicius de 0-1 op het bord. Koundé zat er nog even bij, maar de bal rolde tergend traag over de lijn.

Alles te herdoen dus en vijf minuten na rust sloeg Real opnieuw toe. Ter Stegen, goed voor 22 clean sheets in 38 duels, moest zich een tweede keer omdraaien toen Modric versnelde en Benzema zijn assist in dank afnam en het leer netjes in de benedenhoek plaatste. De twee oudjes (37 en 35) toch weer beslissend. Alsook Courtois, opnieuw. Hij bokste de knal van linksback Balde weg.

Net als Puskas

Het beloofde nog spannend te worden, maar dan ging Kessié dom in de fout op Vinicius en kreeg Real ook nog een penalty. Koud kunstje voor Benzema, die zijn 24ste doelpunt van het seizoen maakte. Ja, het kon nog in theorie altijd voor Barça in het laatste half uur, maar het moest nog twee keer scoren en het speelde gewoon niet goed genoeg. De frustraties namen almaar toe, ook op de tribunes, en we waren een paar keer dichter bij de 0-4 dan bij een comeback. Die 0-4 kwam er uiteindelijk ook. Wie anders dan Benzema maakte (volledig vrijstaand) zijn hattrick én het feestje compleet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het slot zorgden Vincius Junior en Araujo nog voor een opstootje:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een zege van Real op het veld van Barcelona met vier goals verschil? Dat is, euh, vrij uniek. De laatste keer dat dat gebeurde, dateerde van januari 1963, zestig jaar geleden dus. Toen werd het 1-5 dankzij drie goals van Ferenc Puskas. Wat een manier om nu de finale te bereiken…

Op naar Sevilla, waar Real op 6 mei Osasuna in de ogen zal kijken. Voor Courtois een kans om al zijn achtste trofee te winnen met zijn huidige club. Alle andere mogelijke prijzen heeft hij al afgevinkt, de Copa del Rey is de enige die hem nog rest. Hetzelfde geldt voor Eden Hazard, maar die kreeg gisteren weer geen speelminuten.