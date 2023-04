Huiszoekingen bij AS Roma, Lazio en Salernitana in fraudezaak rond spelerstransfers

De Italiaanse eersteklassers AS Roma, Lazio en Salernitana hebben woensdag het bezoek gekregen van de politie. Die doorzocht de bestuurskamers van de drie clubs in een zaak naar corruptie bij spelerstransfers. Dat meldden verschillende Italiaanse media.

Bij AS Roma zouden er vragen gesteld worden bij elf transfers, allen tussen 2017 en 2021. Lazio en Salernitana zijn verweven in de zaak. Zeven onderlinge transfers in dezelfde periode zijn verdacht. Er zouden facturen voor onbestaande transacties zijn ingebracht. De clubs hadden in die periode met Claudio Lotito, vandaag nog steeds preses van Lazio, dezelfde eigenaar. Salernitana wijzigde haar eigendomsstructuur na de promotie vorig seizoen. Volgens de reglementen van de Serie A is het immers verboden dat een persoon aan het hoofd van twee verschillende clubs staat.

Lazio verzekerde in een persbericht dat het helemaal in orde is. De club werkt mee aan het lopende onderzoek en gaf aan “steeds beschikbaar te zijn voor de bevoegde autoriteiten”.

Juventus vormt de spil in het onderzoek naar spelerstransfers en het kunstmatig opdrijven van vermogenswinsten. De topclub uit Turijn werd in januari bestraft met een puntenaftrek van vijftien punten in de Serie A. Verschillende (voormalige) clubleiders, waaronder oud-voorzitter Andrea Agnelli, werden geschorst.