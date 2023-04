Ouders Britta Cloetens hadden sinds verdwijning in 2011 alleen overlijdensdatum en gedenksteen als troost

Het leek voor eeuwig de ‘moord zonder lichaam’. De enige troost die de nabestaanden van Britta Cloetens hadden sinds haar verdwijning in 2011, was het officieel vaststellen van haar overlijden én een gedenksteen. Dat gebeurde in 2015, enkele maanden na het assisenproces tegen Tijl Teckmans. Acht jaar later is ook de hoop van de ouders om alsnog haar lichaam te vinden in vervulling gegaan.

“Mag ik u vragen om ons het lichaam van ons Britta terug te geven, zodat wij toch afscheid kunnen nemen?” Het was de vierde dag van het assisenproces tegen Tijl Teckmans, begin 2015. Karin Tack, de mama van de Wilrijkse Britta Cloetens, richtte zich rechtstreeks tot de beklaagde. In een poging om hem te overhalen toch de plaats aan te duiden waar haar dochter lag. De Duffelaar barstte in tranen uit, maar antwoordde niet op de vraag. Hij werd negen dagen later veroordeeld tot dertig jaar cel.

Britta Cloetens. — © RR

Wel een veroordeling, maar geen lichaam. En hoewel Teckmans de moord had toegegeven, was Britta ook nog niet officieel doodverklaard. Dat gebeurde pas enkele maanden na het proces, op 19 oktober 2015. Toen stelde de familierechtbank, op vraag van de ouders, de overlijdensdatum van Britta Cloetens officieel vast op 23 april 2011, de dag dat ze Tijl Teckmans ontmoette in een Hondagarage in Wilrijk. Britta was toen 25.

Gedenksteen

“Wat er exact met haar gebeurd is, zullen we misschien nooit weten. Maar dit geeft ons wel dat beetje rust dat we al zo lang zoeken”, vertelde haar mama Karin Tack toen. “Ondanks dat er geen twijfel meer bestond dat ze dood is, bleven de facturen in de brievenbus vallen. We bleven maar geconfronteerd worden met het feit dat onze dochter er niet meer is.”

Karin Tack, de moeder van Britta Cloetens, met haar echtgenoot Danny Van Laer, de stiefvader van Britta. — © DBA

“Van een rouwproces is eigenlijk nooit sprake geweest. Eerst was er het gerechtelijk onderzoek dat muurvast zat en waar we wanhopig naar een doorbraak snakten. Dan was er het assisenproces, waar we opnieuw niet de antwoorden kregen die we wilden. Nu Britta officieel overleden is, kunnen we eindelijk beginnen rouwen om ons kind.”

De ouders plaatsten daarop ook een gedenksteen op de begraafplaats Silsburg in Deurne, de plek waar ook haar grootvader was begraven. Haar laatste rustplaats, met een mooie foto en bloemen, maar zonder lichaam. “Dan hebben we een plaatsje waar we Britta kunnen groeten. Het zal altijd een beetje artificieel zijn, maar het is tenminste íéts, zei mama Karin Tack.

© RR

Laatste hoop

Vijf jaar later, begin 2020, kwam er nog een allerlaatste poging om méér duidelijkheid te krijgen. Toen pakte Eén uit met een driedelige documentaire-reeks rond de zaak. Met slechts één doel: toch nog een doorbraak forceren en haar lichaam vinden. “Het was op vraag van de speurders dat we hebben meegewerkt aan deze documentaire”, vertelde mama Karin toen. “Het was dan ook een van onze voorwaarden: dit willen we nog doen, in de hoop dat het iets oplevert. Al beseffen we dat het allemaal lang geleden is.” Na de uitzending kwamen zo’n veertig tips binnen. Helaas zonder resultaat.

Drie jaar later komt ook aan die laatste onzekerheid een einde. Dankzij een alerte jager in de Ardense bossen. Eindelijk kunnen de nabestaanden ook écht afscheid nemen van Britta.