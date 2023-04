Lyon wint zonder Julie Allemand ruim van Galatasaray in heenwedstrijd finale EuroCup

De Fransen komen dichtbij een eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Marine Johannes (25 ptn) en Gabby Williams (20 ptn) waren de uitblinkers.

De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag gespeeld in de Turkse hoofdstad Istanboel. Vorig jaar won het Franse Bourges de EuroCup, na winst in de finale tegen Venezia.

Wloclawek en Cholet staan in de finale

Het Poolse Wloclawek en het Franse Cholet hebben zich woensdag geplaatst voor de finale van de FIBA Europe Cup basketbal voor mannenteams.

Wloclawek versloeg in de terugwedstrijd van de halve finale het Finse Karhu met 63-67. Het heenduel wonnen de Polen ook al met 90-71. Phillip Green (17 ptn) was de uitblinker.

Cholet zette in de terugmatch een 80-73 nederlaag tegen het Estse BC Kalev/Cramo recht. Het won woensdag met 81-59. Dominic Artis (20 ptn) wees de Fransen de weg.

De finalewedstrijden vinden op 19 en 26 april plaats. De heenmatch is in Polen, het terugduel in Frankrijk. Beide teams spelen voor de eerste Europese trofee in hun clubgeschiedenis.

Vorig jaar won het Turkse Bahcesehir de FIBA Europe Cup, na winst in de finale tegen het Italiaanse Reggio Emilia.