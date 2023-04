Echtgenoot van pas afgetreden Schotse premier vrijgelaten

De echtgenoot van de Schotse ex-premier Nicola Sturgeon, Peter Murrell, is woensdagavond vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek naar de financiën van de Schotse Nationale Partij (SNP), zo heeft de politie bekendgemaakt.

Murrell was directeur van het partijbureau en kwam eerder al in opspraak toen bleek dat de partijleiding had verzwegen dat het ledental in vier jaar tijd dramatisch was gedaald. Daarop volgde ook een onderzoek naar de financiën van de SNP.

Hij werd opgepakt als verdachte omdat er mogelijk omgerekend 684.000 euro aan donaties zoek is. Het geld zou zijn ingezameld voor de organisatie van een tweede referendum over onafhankelijkheid, maar is daar kennelijk niet aan opgegaan. De Schotse politie heeft op meerdere plaatsen huiszoeking gedaan.

Sturgeon was vanaf 2014 partijleider en premier van Schotland namens de SNP. Ze trad eind maart af.