Frank Lampard staat dichtbij spectaculaire terugkeer als Chelsea-coach

Lampard was als speler tussen 2001 en 2014 actief op Stamford Bridge. Hij pakte er drie Engelse titels en won de Champions League in 2014. Lampard is ook de clubtopschutter aller tijden.

De 44-jarige Londenaar was ook als coach al even actief bij Chelsea. Hij leidde de club anderhalf jaar tussen juli 2019 en januari 2021.

Lampard was afgelopen dinsdag aanwezig bij het 0-0 gelijkspel tussen Chelsea en Liverpool. De Blues blijven daardoor hangen op de elfde plaats in de Premier League, op liefst elf punten van de Europese plaatsen. Lampard was tot eind januari nog coach van Everton, maar kreeg daar zijn ontslag na een tegenvallende reeks. Everton verkeert nog steeds in degradatienood.

Graham Potter volgde in september Thomas Tuchel op als hoofdcoach van Chelsea. De Duitser had de Blues in 2021 naar Champions League-winst geleid, maar kon na onmin met het bestuur beschikken.

Nieuwe coach Lampard zou volgens verschillende bronnen slechts tot het einde van het seizoen overnemen. De twee grote favorieten om volgend seizoen Chelsea-trainer te worden zijn de Duitser Julian Nagelsmann, recent ontslagen bij Bayern München, en de Spanjaard Luis Enrique, die momenteel in Londen zou zijn om gesprekken te voeren met het Chelsea-bestuur.