“Kille en natte dag met temperaturen onder de 10 graden”

In het oosten blijft het het langst droog maar ook daar zal het dus urenlang gaan regenen. Al worden er nu ook weer geen al te grote hoeveelheden verwacht met in totaal ergens iets tussen 2 en 4 liter per vierkante meter. In de late namiddag wordt het dan vanuit het westen grotendeels droog.

De temperatuur blijft vanwege de dikke regenwolken beneden 10°C steken. De wind waait matig vanuit het zuidwesten en neemt tegen de avond in kracht af.

In de nacht naar vrijdag blijft de temperatuur dankzij de bewolking ruim boven het vriespunt. Het blijft meestal droog maar tegen de ochtend neemt de kans op wat regen of enkele buien opnieuw toe.

