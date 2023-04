Nederlandse renner/journalist schetst na Scheldeprijs haast schrikbarend beeld van topvorm Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel sleurde woensdag in de finale van de Scheldeprijs kilometers lang aan kop van het peloton. Met succes, want ploegmakker Jasper Philipsen knalde naar winst. En Van der Poel, die is klaar voor Parijs-Roubaix.

“Het was mooi om zien dat wij met de ploeg al van heel ver het initiatief namen”, zei Philipsen na afloop. “Ik vond dat erg ambitieus, misschien wel te ambitieus, maar mijn teamgenoten hebben het wel volgehouden tot in de laatste tweehonderd meter. Dan was het aan mij. Het begon eigenlijk allemaal met Mathieu van der Poel. Die deed een enorm lange beurt. Een zoals hij dat alleen kan. Dan volgden Ramon Sinkeldam en Jonas Rickaert.”

De Limburger staat op de voorlopige deelnemerslijst van Parijs-Roubaix. “Daar gaan we natuurlijk werken voor Mathieu van der Poel. Hij is onze absolute kopman in de hel.”

© BELGA

“Het was absoluut de beste keuze om hier vandaag te starten”, reageerde de Nederlander zelf. “Tweehonderd kilometer koers met een sterke ploeg is een betere voorbereiding dan een trainingsrit. Ik vond het gat tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix altijd moeilijk, dus deze woensdagkoers was ideaal. Mijn gevoel vandaag was vrij goed. Ik voelde me heel goed in koers. De ploeg deed het fantastisch en we zijn eigenlijk altijd uit de problemen gebleven. Ik ben absoluut klaar voor zondag!”

Dat zag ook Thijs Zonneveld onderweg. De Nederlander maakte naam en faam als journalist, maar ruilde op z’n 42ste de pen (opnieuw) in voor de fiets. Hij stond met BEAT Cycling aan de start in Terneuzen finishte als 81ste, in een groep op 14 seconden van winnaar Philipsen. Zonneveld genoot naar eigen zeggen van de perfecte organisatie, van het Vlaamse publiek en van het in het wiel zitten van Tim ‘El Tractor’ Declercq. Maar ook van “straaljager Mathieu van der Poel.

“Ik zag hem af en toe trainen langs het peloton”, zei Zonneveld ook nog bij de VRT. “Hij ging dan iets ophalen en keerde terug. Dat was heel indrukwekkend. Wij gingen even op de kant en hij kwam langs ons brommeren. Hij is wel in orde, hoor.”