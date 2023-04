Opoeteren is kampioen in 4D en Hoepertingen kan donderdagavond - zonder zelf te spelen! - de titel pakken in 2A. In derde provinciale won Stevoort de Hasseltse derby bij Godsheide en eindigde de Lummense derby onbeslist. Lees hier alle verslagen van de inhaalwedstrijden in de Limburgse voetbalreeksen van woensdagavond. (gesi/fava/krth/edst/dg/bs/bsa)