Distributiecentrum van Delhaize in Zellik opnieuw geblokkeerd

Het distributiecentrum van Delhaize in het Vlaams-Brabantse Zellik wordt sinds woensdagavond 20 uur opnieuw geblokkeerd door werknemers en vakbonden. Dat is vernomen van Geert Sanders van de socialistische vakbond ABVV en van Manuel Gonzalez van de christelijke bediendebond CNE. De actie zou de hele nacht duren.

De vakbonden hadden twee weken geleden in gemeenschappelijk front nog een stakingsaanzegging ingediend voor de arbeiders. Ook toen liep er al een actie in het depot in Zellik.

Delhaize kondigde begin maart de plannen aan om de 128 ‘eigen’ winkels te franchiseren. Sindsdien is er veel protest, met vele winkels die tot nu gesloten blijven.