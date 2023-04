Lommel-coach Steve Bould een wedstrijd geschorst

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) heeft Steve Bould een match effectieve schorsing en een boete van 750 euro opgelegd. De Lommel-coach moest tegen Virton met twee keer geel plaatsnemen in de tribune. Bould zat daar voor de Match Delegate, die kon zien hoe de Brit overlegde met zijn bank en whatsappte met stafleden. Bould legde tijdens de zitting uit dat hij niet afwist van die regel. Lommel nam de schuld op zich, aangezien de club hem had moeten vertellen dat de regel anders was dan in Engeland, maar dat mocht niet baten. De Brit miste eerder al de Limburgse derby tegen Jong Genk (2-0) door een schorsing. (svc)