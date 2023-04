Donald Trump baant zich een weg tussen zijn fans in Mar-a-Lago. — © Getty Images

VERENIGDE STATEN

Donald Trump wordt niet stil van zijn historische status als eerste ex-president die strafrechtelijk vervolgd wordt. In een rechtszaal in Manhattan en een balzaal in Mar-a-Lago trapte hij een nieuw tijdperk van juridisch drama en politiek circus op gang. En zo duwt hij ook zijn Democratische én Republikeinse rivalen naar de achtergrond.