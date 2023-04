Kieran Culkin (40) zit er wat mee gewrongen, dat hij vandaag succesvoller is dan zijn broer Macaulay Culkin (42), die als kind wereldberoemd werd door ‘Home alone’. Kieran is een van de sterren in de HBO-serie Succession, waarvan het vierde seizoen net is gelost. Terwijl Macaulay,... Tja, wat doet die eigenlijk nog?