Wout van Aert zal lachen want Dylan van Baarle is fit voor Parijs-Roubaix: “Ik schaar mezelf niet bij de vijf-sterren-favorieten”

Van Aert jaagt op z’n eerste kasseisteen en zal de hulp van Van Baarle goed kunnen gebruiken. De Nederlander begon het jaar met winst in de Omloop het Nieuwsblad, maar moest dan de Ronde van Vlaanderen laten schieten na een harde crash in de E3. Van Baarle werd bovendien ziek, maar is na enkele goeie trainingsdagen in Monaco klaar voor de Helleklassieker. De koers die hij vorig jaar op zijn naam schreef *in dienst voor Ineos.

“Ik heb vanaf het weekend goede dagen gemaakt en ben weer helemaal fit”, aldus Van Baarle. “Ik ben dus benieuwd hoe het zal gaan. De gevolgen van de valpartij in de E3 waren vrij snel over, maar zondagavond werd ik zo ziek dat ik alleen maar op de wc heb gezeten. We hebben donderdag besloten om de stekker uit de Ronde te trekken, want daar was een goed niveau onmogelijk.”

© BELGA

“Hoe goed ik zondag in Parijs-Roubaix kan zijn? Dat gaan we zondag zien. Ik heb drie heel goede dagen kunnen trainen en we gaan zien of dat genoeg gaat zijn. Ik heb de Ronde half en half bekeken, ik was na het lezen over al die valpartijen wel blij dat ik met een koffietje in de zon zat. Mijn winstkansen? Je kan altijd inzetten, maar of je gaat winnen is de vraag. Voordat ik ziek werd, voelde ik me goed. Het is afwachten hoe dat in de koers gaat zijn. Ik schaar mezelf niet bij de vijf-sterren-favorieten, maar een plaats eronder zou mooi zijn.”