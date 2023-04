Hasselt

Wie voor de zomer een reis naar de tropen of subtropen geboekt heeft, kan best nu al een afspraak maken voor vaccins. Die oproep doet de Travel Clinic van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. “Anders vrezen we dat we niet iedereen tijdig zullen kunnen helpen”, zeggen dokters Reinoud Cartuyvels en Karlijn van Halem.