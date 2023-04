Het mysterie zal in de teambus blijven: ploegleider van Intermarché-Circus moet boete betalen voor fout hij die niet zelf beging

De wedstrijdjury toonde zich, in vergelijking met de voorgaande wedstrijden in ons land, woensdag heel mild in de Scheldeprijs. Slechts één iemand moet in de geldbeugel tasten: Pieter Vanspeybrouck en dit dan nog voor een fout die hij niet zelf beging.

Een renner van Intermarché-Circus zou gebruik gemaakt hebben van een voet- of fietspad of een andere weg die geen deel uitmaakte van het parcours. Omdat de renner in kwestie niet kon geïdentificeerd worden door de wedstrijdjury, werd de boete doorgeschoven naar zijn sportdirecteur. Vanspeybrouck moet 200 Zwitserse frank (202,31 euro) ophoesten.

Thijssen “moest van te ver komen”

“Ik moest van veel te ver mijn sprint inzetten. Ik zat ingesloten. Is dat niet het geval dan zit er zeker meer in”, vertelde Gerben Thijssen (Intermarché-Circus) woensdag na zijn vijfde plaats in de Scheldeprijs. Ik heb andermaal bewezen dat ik rappe benen heb, alleen is dat er door mijn mindere positionering niet uitgekomen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Limburger zat in de laatste rechte lijn helemaal ingesloten. Hij moest langs rechts om gaan om zijn weg naar voren te banen. Hij remonteerde nog tal van renners, maar de winnaar van de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene-Koksijde Classic greep in Schoten naast een podiumplaats. “Kunnen de ploegmakkers mij iets beter begeleiden naar de laatste honderden meters, dan doe ik hier veel beter dan een vijfde plaats. Het is nu niet zo. De bocht naar rechts op 3,5 kilometer van de eindmeet was heel belangrijk. Daar zaten wij als ploeg nog heel goed. Ik koos het verkeerde wiel. Niet dat van Jasper Philipsen. Ik weet dat ik rap ben, dat is vandaag andermaal gebleken. Als je ziet waar ik nog vandaan kom en dan nog vijfde kan worden.”

“Zondag mag ik Parijs-Roubaix rijden. Daar kijk ik echt naar uit. Ik zie dat als een beloning. Het kan een mooie afsluiter worden van mijn eerste deel van mijn seizoen. Na de helleklassieker zal het voor mij wat rustiger worden. Maar eerst Parijs-Roubaix.”